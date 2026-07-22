Творожно-желейный торт с клубникой без выпечки: простой пошаговый рецепт легкого летнего десерта

Не для всех тортов обязательно долго выпекать коржи в духовке по одному. Есть десерты, для которых вовсе не надо выпекать бисквиты и коржи.
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