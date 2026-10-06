🚜 Росагролизинг предоставит аграриям Юга России льготную отсрочку по лизинговым платежам ✔️ С 12 октября мера поддержки будет доступна сельхозпроизводителям из регионов Юга России, где Минсельхоз подтвердил необходимость дополнительной поддержки в связи с ситуацией на зерновом рынке.
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