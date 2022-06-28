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Зеленский назвал Россию террористической организацией

Зеленский назвал Россию террористической организацией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является террористическим государством. В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.

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