Зеленский назвал Россию террористической организацией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является террористическим государством. В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является террористическим государством. В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.
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