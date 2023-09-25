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Пономарев о ЦСКА в матче с «Ростовом»: «Мучение, а не оборона – такого проходного двора давно не видел. Ладно, 1-й гол, но 2-й и 3-й – вообще анекдот, в штрафной постоянно лишние люди»

Пономарев о ЦСКА в матче с «Ростовом»: «Мучение, а не оборона – такого проходного двора давно не видел. Ладно, 1-й гол, но 2-й и 3-й – вообще анекдот, в штрафной постоянно лишние люди»

В матче 9-го тура Мир РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), уступая по ходу матча со счетом 0:2 и 1:3.

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