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В Челябинской области на пять часов закроют движение по М-5

В Челябинской области на пять часов закроют движение по М-5

Движение по федеральной трассе в Ашинском районе временно закроют. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение вводится в связи с проведением очередного этапа буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал».

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