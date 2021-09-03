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Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку зодиака

Кот в сапогах или Спящая красавица: какой вы персонаж из «Шрека» по знаку зодиака

Рожденные под определенным знаком зодиака имею свойственные только им особенности характера. И если провести параллель с выдуманными персонажами, то окажется, что почти все они очень походят на представителей одного из знаков зодиакального круга.

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