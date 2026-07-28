Обновление Lido направлено на сокращение количества валидаторов Ethereum на треть

Протокол ликвидного стейкинга Lido, позволяющий пользователям зарабатывать вознаграждения за стейкинг Ethereum с помощью токена stETH, запустил обновление своей инфраструктуры стейкинга, направленное на повышение эффективности валидаторов и децентрализации.
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