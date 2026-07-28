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Обновление Lido направлено на сокращение количества валидаторов Ethereum на треть

Обновление Lido направлено на сокращение количества валидаторов Ethereum на треть

Протокол ликвидного стейкинга Lido, позволяющий пользователям зарабатывать вознаграждения за стейкинг Ethereum с помощью токена stETH, запустил обновление своей инфраструктуры стейкинга, направленное на повышение эффективности валидаторов и децентрализации.

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