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Рособрнадзор за три года оценит школы всех регионов

Рособрнадзор за три года оценит школы всех регионов

Рособрнадзор планирует за три года оценить психологический климат, комфортность образовательной среды и воспитательный потенциал школ во всех регионах России.

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