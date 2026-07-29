В Госдуме прокомментировали слухи о новых правилах заправок на АЗС с 1 августа

Слухи о новых правилах на АЗС с 1 августа назвали "маловероятными".В соцсетях распространилась информация о том, что с 1 августа в России начнут действовать новые правила на АЗС: автоматический лимит 30 литров, обязательная предоплата, цифровой паспорт для топлива и другие ограничения.