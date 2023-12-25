Добрый Мир
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Добрый Мир

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Тель-Авив выдвинул ультиматум. Израиль начнет войну с Египтом?

Тель-Авив выдвинул ультиматум. Израиль начнет войну с Египтом?

Вчера 35K прочитали Операция ЦАХАЛ в Секторе Газа длится уже практически два месяца. Если говорить вкратце, успех Израиля сомнителен, зато гуманитарная катастрофа для жителей палестинского анклава достигла невероятных размахов.

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Комментарии
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m
mikmik
&quot;Сказать, что израильская армия не церемонится с мирным населением – не сказать ничего.&quot; Сказать, что 7-го октября звери из Газы не церемонились с мирным израильским населением - не сказать ничего. Просто и строго по Библии: &quot;...аз и воздастся вам. Око за око...&quot;.
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19 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
жиды не могут никак забыть что еще более 2 тысяч лет назад жидов прогнали с Египта и и потом Моисей водил своих жидов более 40 лет по пустыне пока они не ворвались в один с городов Ерихон,  убив всех жителей и заселившись вместо них .Они жидяры таким  и остались во веки веков .Не зря же они не любили и не любят Иисуса Христа .
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19 час.

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