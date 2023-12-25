Тель-Авив выдвинул ультиматум. Израиль начнет войну с Египтом?

"Сказать, что израильская армия не церемонится с мирным населением – не сказать ничего." Сказать, что 7-го октября звери из Газы не церемонились с мирным израильским населением - не сказать ничего. Просто и строго по Библии: "...аз и воздастся вам. Око за око...".

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

жиды не могут никак забыть что еще более 2 тысяч лет назад жидов прогнали с Египта и и потом Моисей водил своих жидов более 40 лет по пустыне пока они не ворвались в один с городов Ерихон, убив всех жителей и заселившись вместо них .Они жидяры таким и остались во веки веков .Не зря же они не любили и не любят Иисуса Христа .