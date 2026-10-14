Поставляемые из Китая гибридные и электрические легковые автомобили станут дороже весной 2027 года. Причина – в сокращении ставки возврата налога на добавленную стоимость (НДС), применяемой при экспорте машин на новых источниках энергии (NEV), то есть гибридных и полностью электрических авто.
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