Поставляемые из Китая гибридные и электрические легковые автомобили станут дороже весной 2027 года. Причина – в сокращении ставки возврата налога на добавленную стоимость (НДС), применяемой при экспорте машин на новых источниках энергии (NEV), то есть гибридных и полностью электрических авто.