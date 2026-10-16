По прогнозу ВТБ, в 2026 году рыночные ипотечные программы станут лидерами по количеству сделок. При этом по объёму выдачи господдержка пока сохранит лидерство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- КЗ «Седжаро» и «Сема...
- A «Седжаро» и «Сема...
- Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым