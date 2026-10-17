Московский зоопарк объявил голосование за имя для детеныша древесного примата потто. Пол малыша ещё не определён, поэтому предложены универсальные варианты.
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