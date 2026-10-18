В Тульской области курит примерно каждый пятый житель старше 18 лет. Согласно данным из распоряжения регионального правительства об утверждении перечня ключевых индикаторов при реализации Стратегии социально-экономического развития, по итогам 2026 года показатель должен составить 19,44% от взрослого населения.