В Тульской области курит примерно каждый пятый житель старше 18 лет. Согласно данным из распоряжения регионального правительства об утверждении перечня ключевых индикаторов при реализации Стратегии социально-экономического развития, по итогам 2026 года показатель должен составить 19,44% от взрослого населения.
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