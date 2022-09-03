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В Республике Марий Эл полицейские и представители ведомственного Общественного совета организовали экскурсию «Мир глазами детей»

В Республике Марий Эл полицейские и представители ведомственного Общественного совета организовали экскурсию «Мир глазами детей»

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В преддверие этого дня полицейские и общественники организовали для учащихся образовательного комплекса «Школа № 29 г.

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