Ламин Ямаль полетит на церемонию «Золотого мяча» отдельно от делегации «Барселоны». Как сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE, 19-летний вингер арендовал частный самолет, чтобы отправиться на мероприятие вместе с семьей и своим окружением.