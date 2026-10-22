Ламин Ямаль полетит на церемонию «Золотого мяча» отдельно от делегации «Барселоны». Как сообщает Diario Sport со ссылкой на COPE, 19-летний вингер арендовал частный самолет, чтобы отправиться на мероприятие вместе с семьей и своим окружением.
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