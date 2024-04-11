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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В марте Сергей Писарев активно призывал жителей края принять участие в президентских выборах Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года.

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