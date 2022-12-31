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ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР

ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 49 раз нанесли удары по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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