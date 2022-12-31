ВСУ за сутки 49 раз нанесли удары по ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 49 раз нанесли удары по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 31 декабря, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).