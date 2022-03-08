Экс-президент Украины Янукович «по-отечески» призвал Зеленского заключить мирное соглашение с Россией

Он обратился как лично к нынешнему президенту, так и к соотечественникамБывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом «любой ценой» добиться заключения мирного соглашения с Россией.
Он обратился как лично к нынешнему президенту, так и к соотечественникамБывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому с призывом «любой ценой» добиться заключения мирного соглашения с Россией.
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