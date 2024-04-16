Вот так на автосервисах преувеличивают объемы работ

Автомобильный эксперт Антон Ануфриев поделился секретами, как автомеханики в автосервисах пытаются приплюсовать лишние работы, особенно заметив, что перед ними новичок, который не имеет опыта и не сможет определить обман.
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