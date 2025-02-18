Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Европе грозит новый финансовый кризис

Европа в скором времени может столкнуться с новым финансовым кризисом. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в беседе с американской газетой Politico.