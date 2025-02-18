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Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Европе грозит новый финансовый кризис

Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Европе грозит новый финансовый кризис

Европа в скором времени может столкнуться с новым финансовым кризисом. Об этом заявил лидер немецкого оппозиционного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социалистического союза (ХСС), кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в беседе с американской газетой Politico.

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