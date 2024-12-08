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Жена внезапно умершего бортпроводника решилась на отчаянный шаг

Жена внезапно умершего бортпроводника решилась на отчаянный шаг

Жена умершего бортпроводника Рыбальчика обратилась к независимым экспертам Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Рыбальчик, у которой внезапно умер здоровый муж, решилась на отчаянный шаг и обратилась к независимым экспертам, чтобы они помогли ей разобраться в ситуации и привлечь медиков к ответственности, сообщает KP.

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