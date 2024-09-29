ФИФА: финал клубного чемпионата мира 2025 года состоится в Нью-Джерси

Решающий матч клубного чемпионата мира по футболу в 2025 году пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в штате Нью-Джерси, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).
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