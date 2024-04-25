В Твери задержаны двое мужчин, заложивших муляжи взрывных устройств под мост

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.
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