«Автомобилист» перечислит сбор от двух матчей на лечение онкобольных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля, ФедералПресс. Хоккейный клуб «Автомобилист» перечислит сбор с двух матчей в Екатеринбурге на покупку оборудования для центра детской онкологии и гематологии областной детской больницы.
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