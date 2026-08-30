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Глотов о возвращении в СКА: «Невероятно рад вернуться в Санкт-Петербург. Все такое родное, свое. От работы с Ларионовым первые впечатления отличные»

Форвард СКА Василий Глотов высказался о возвращении в команду.  28-летний хоккеист вернулся в клуб из Санкт-Петербурга после двух сезонов в « Тракторе ».

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