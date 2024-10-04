Специалисты из Москвы восстанавливают больницы и поликлиники Донецка и Луганска

Работы проводят лучшие столичные специалисты Как сообщает пресс-служба мэрии Москвы на портале mos.ru, специалисты из столицы оказывают помощь в восстановлении многоквартирных домов, медицинских и образовательных учреждений, инженерных сетей, а также в подготовке городов к зимнему сезону в соответствии с соглашениями между правительствами Москвы и ЛНР и ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии