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СахПресс

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Медведица с медвежатами дважды вышла к спасателям во время поисков на Сахалине

Медведица с медвежатами дважды вышла к спасателям во время поисков на Сахалине

Спасатели обследовали обширную лесную зону в Углегорском районе, где после циклона пропали два человека.

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