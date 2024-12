Первые подробности «Ведьмака 4», Нил Дракманн об Intergalactic, детали ELDEN RING NIGHTREIGN…

Церемония награждения The Game Awards 2024 оказалась самой популярной за всю историю, гейм-директор The Witcher IV Себастиан Калемба подробно разобрал дебютный трейлер, журналистам довелось лично опробовать раннюю версию ELDEN RING NIGHTREIGN, The Long Dark 2 станет сурвайвл-RPG, разработчики из Hangar 13 рассказали о Mafia: The Old Country, в беседе с New York Times Нил Дракманн пролил больше света на Intergalactic: The Heretic Prophet, Arrowhead Game .