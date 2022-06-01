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В Северной Осетии в День защиты детей полицейские наградили дипломами маленьких участниц патриотической акции «Это – наша победа»

В Северной Осетии в День защиты детей полицейские наградили дипломами маленьких участниц патриотической акции «Это – наша победа»

В день защиты детей, в зале совещаний ОМВД России по Дигорскому району начальник ОМВД полковник полиции Тельман Фарниев торжественно поздравил с важным праздником детей сотрудников райотдела и вручил им дипломы за активное участие в патриотической акции.

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