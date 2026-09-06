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Уже так взрывали «Северные потоки» – иноагент Венедиктов о скандале с дроном в аэропорту Лейпцига

Уже так взрывали «Северные потоки» – иноагент Венедиктов о скандале с дроном в аэропорту Лейпцига

История с якобы российским дроном, который нашли в аэропорту Лейпцига возле военно-транспортного самолета с оружием для ВСУ, после чего Германия объявила о закрытии консульства РФ и Русского дома в Берлине, слишком похожа на инсценировку или работу третьих сил.

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