СМИ раскрыли фатальную ошибку Трампа в мирном процессе по Украине

Президент США Дональд Трамп© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп недооценил твердость позиции России по урегулированию конфликта на Украине, пишет американский журналист Томас Фази в статье для UnHerd.
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