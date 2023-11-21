Марочко: ВСУ готовятся к зиме на красно-лиманском направлении

Украинские военные готовятся к зиме на красно-лиманском направлении. На позициях ВСУ, которые находятся на западе и юго-западе от Кременной, ведутся работы по укреплению и утеплению укрытий и блиндажей, сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.