Как связана киноактриса с проведенным 1 августа «большим обменом» между США и Германией с одной стороны, и Россией – с другой? В рамках этого обмена российские разведчики и патриоты вернулись из-за границы на Родину из иностранных тюрем, в то время как иностранные шпионы и некоторые представители отечественной либеральной оппозиции, нарушившие закон, были отправлены в обратном направлении.