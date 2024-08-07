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Актриса Аглая Тарасова снова угодила в политический скандал, показав эмоции после “большого обмена” между США, Германией и Россией

Актриса Аглая Тарасова снова угодила в политический скандал, показав эмоции после “большого обмена” между США, Германией и Россией

Как связана киноактриса с проведенным 1 августа «большим обменом» между США и Германией с одной стороны, и Россией – с другой? В рамках этого обмена российские разведчики и патриоты вернулись из-за границы на Родину из иностранных тюрем, в то время как иностранные шпионы и некоторые представители отечественной либеральной оппозиции, нарушившие закон, были отправлены в обратном направлении.

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Комментарии
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8marta svetlogorsk
неприятная актриса, бесталанная. Не смотрю фильмы с ее участием, все время ходит &quot;вареная&quot;
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22 час.

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