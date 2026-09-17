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Мировое обозрение

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«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Курской области получил выговор за мат и заслужил авторитет среди заключённых

«Батя» в швейном цехе: экс-губернатор Курской области получил выговор за мат и заслужил авторитет среди заключённых

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, приговорённый к 14 годам строгого режима за взятки в особо крупном размере, осваивается в ИК-5 в посёлке Нарышкино Орловской области.

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