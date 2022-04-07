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Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года

Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов определили приоритетные проекты по строительству инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

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