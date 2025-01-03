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Карун Чандок: «Дал бы Норрису и Пиастри равный статус в «Макларене» до летнего перерыва»

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о командных приказах в противостоянии Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «Макларене» в 2025 году.

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