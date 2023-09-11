Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах

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лина любимцева

А я и не сомневалась, что в Москве выборы выиграет Собянин. ОН ХОРОШ ДЛЯ МОСКВЫ!! Нам БЫ такого мэра или главу района, а еще лучше губернатора, как Собянин, или самого Собянина!!!... Завидовать конечно грешно, но.... .....А вот избранного ныне и снова губернатора Московской области Воробьева Я НЕ ОДОБРЯЮ!! И очень расстроена. ОПЯТЬ ЗАСТОЙ!! НИ ХРЕНА ЖЕ НЕ ДЕЛАЕТ!!.....