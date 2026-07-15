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Культуромания

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Фильм «Красный шелк» покажут на I Фестивале российского кино на Маврикии

Фильм «Красный шелк» покажут на I Фестивале российского кино на Маврикии

Российско-китайский фильм «Красный шелк» покажут на I Фестивале российского кино на Маврикии. Мероприятие, которое организует Роскино при поддержке Министерства культуры России, стартует в столице республики Порт-Луи 17 июля и продлится до 23 августа.

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