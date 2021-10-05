Карельские Вести

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Автомобиль врезался в велосипед на пешеходном переходе в Петрозаводске

Автомобиль врезался в велосипед на пешеходном переходе в Петрозаводске

Городская камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент на улице Гоголя 4 октября в 14:49 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина легковой автомобиль врезался в велосипедиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

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