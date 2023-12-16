Жертвами минных взрывов стали трое жителей Белгородской области

В Белгородской области произошла трагедия: один из трёх человек, подорвавшихся на мине 13 декабря, умер в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от главы региона Вячеслава Гладкова, которую тот разместил в своем в своём Telegram-канале.