«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Алавес» из Ла Лиги предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за футболиста, а самому Баринову – контракт на 700 тысяч евро в год, что в 2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо».