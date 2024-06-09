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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Алавес» предлагал «Локо» 3 млн евро за Баринова, а игроку 700 тысяч в год – в 2 раза меньше, чем сейчас. Дмитрий отказал (Иван Карпов)

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Алавес» из Ла Лиги предлагал «Локомотиву» 3 млн евро за футболиста, а самому Баринову – контракт на 700 тысяч евро в год, что в 2 раза меньше, чем его зарплата в «Локо».

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