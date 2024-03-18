Диетолог Стародубова рекомендовала употреблять больше растительного белка в пост

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала тем, кто собирается выдерживать Великий пост, который начинается 18 марта, включать в рацион продукты, богатые растительным белком.
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