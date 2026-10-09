Что советские солдаты увидели впервые, когда пришли в Европу

Когда весной 1944 года передовые части Красной армии пересекли довоенную границу СССР и вступили на территорию Румынии, мало кто из бойцов мог представить, насколько чужим и одновременно узнаваемым окажется этот мир.
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