Индия бросает вызов Китаю

Помните в детстве мы мучились, ища ответ на вопрос: «Кит против слона: кто кого поборет?». Повзрослев и полысев, став политологом или геополитическим экономистом (короче, говорящим чепуху бездельником!), мысли стали более глобальными: «Когда Индия переплюнет Китай?».
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