Дорин Речан: "Необходимо действовать решительнее и показать, что никто не стоит выше закона"

Премьер-министр Дорин Речан сегодня вместе с главным прокурором Европейской прокуратуры Лаурой Кодруцей Кёвеши и министром юстиции Вероникой Михайловой-Морару принял участие в пятом заседании Антикоррупционной платформы.
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