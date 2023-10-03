Друзья, бегу к вам с радостной вестью! - Если мы очень сильно постараемся и станем хорошими гражданами, а, возможно даже попросим извинений у ненашего, но тем и замечательнейшего артиста и иноагента, Артура Смольянинова, то он нас простит! Ура, товарищи, наконец-то свершилось! По мнению иноагента и экстрмиста Артура Смольянинова*, Россия должна сильно постараться, чтобы он захотел в неё вернуться.
Сбылась моя мечта, мне есть для чего продолжать жить!
Комментарии
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ПФ
Петр Федотов
Дело не в Смолянинове, на нём 5-я колона отрабатывает свои действия, по обоснованию массового возвращения и прощения беглецов и их трудоустройства. И что вы будете делать, ежели их начнут показывать по ТV, давать роли в кино , как Серебрякову, и театре?
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Одним словом - Гондон!
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3 час.
ВД
Вовладар Даров
Это кароста , гниль которая жила на теле России!
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2 час.
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