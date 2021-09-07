Эта НАТА сломалась, несите следующую

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаЭта НАТА сломалась, несите следующую В процессе обсуждения эпического бегства США из Афгана как-то выпало из внимания, что на наших глазах скончалось НАТО.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрС душой расписано!!!ММарияХорошо всё описано. Интересно, в мировой истории были ли примеры такого быстрого драпа всего войска из оккупированной страны? Ладно, бегом бежали, так ещё всю технику и авиацию побросали. Причём не старый хлам, который сбывают Украине, а самую современную. Уму непостижимо.АЧАлександр ЧеботарьЧтобы эта мечта стала реальностью, надо Украину в НАТО пропихнуть! Всеми силами!АКомментировать
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