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Эта НАТА сломалась, несите следующую

Эта НАТА сломалась, несите следующую

В процессе обсуждения эпического бегства США из Афгана как-то выпало из внимания, что на наших глазах скончалось НАТО.

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Александр
С душой расписано!!!
Мария
Хорошо всё описано. Интересно, в мировой истории были ли примеры такого быстрого драпа всего войска из оккупированной страны? Ладно, бегом бежали, так ещё всю технику и авиацию побросали. Причём не старый хлам, который сбывают Украине, а самую современную. Уму непостижимо.
Александр Чеботарь
Чтобы эта мечта стала реальностью, надо Украину в НАТО пропихнуть! Всеми силами!А

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