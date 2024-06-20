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Habertürk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС

Habertürk: Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 3-4 июля в столице Казахстана.

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