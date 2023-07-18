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Шэмс Чарания: «Отношения между Джеймсом Харденом и Дэрилом Мори практически разорваны»

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, отношения звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена с президентом по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрилом Мори разорваны.

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